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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

صابر الرباعي ينعى الشاعر كريم العراقي

صابر الرباعي
صابر الرباعي

حرص المطرب صابر الرباعي على نعي الشاعر كريم العراقي والذى وافته المنية فجر اليوم الجمعة.

ونشر صابر الرباعي صورة للراحل كريم العراقي عبر صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير إنستجرام وعلق عليه قائلا:  رحمة الله على الشاعر العراقي الكبير الأستاذ كريم العراقي واللي اتشرفت كثيرا اني غنيت من اشعاره في مسيرتي الفنية وادعوا الله الصبر والسلوان لأسرته وجميع محبيه.


أهم أعمال الراحل كريم العراقي ويعتبر كريم العراقي من أهم الشعراء العراقيين الذين حرصوا على التنوع فى أعمالهم وأغانيهم، بالإضافة إلى تعاونهم مع كثير من المطربين وعلى رأسهم الفنان كاظم الساهر.

 

علاقة كريم العراقي بكاظم الساهر



وبدأت علاقة الشاعر كريم العراقي بكاظم الساهر فى الجيش حيث قدما سويا أكثر من 70 أغنية منها إلى متي وصباح الخير وحياري يا زمن ويالحبيب ويادنيا ووين أخذك ويامدلل وكل ما تكبر تحلى وعيد وحب ودلع النساء والمستبدة وأفراح.

 

تعاون كريم العراقي مع المطربين العرب

 

وبجانب عمله مع كاظم الساهر تعاون كريم العراقي مع عدد كبير من المطربين العرب والمصرين، منهم ديانا حداد وفضل شاكر وعمر العبداللات وسميرة سعيد ومحمد منير وهاني شاكر واصالة نصري  وصابر الرباعي وآخرين.
 

تعاون كريم العراقي مع المطربين العراقيين

 

وتعاون أيضا الراحل مع مطربين عراقيين منهم رضا الخياط وماجد المهندس وعادل مختار ورضا العبدالله.
 

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