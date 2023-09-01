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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

الفاعل صادم.. برازيلي يتفاجأ بأنه ميت منذ 28 عاما

الفاعل صادم.. رجل
الفاعل صادم.. رجل تفاجأ بأنه ميتا 28 عاما في البرازيل

في واقعة غريبة من نوعها، تفاجأ رجل من منطقة توكانتينز البرازيلية ويبلغ من العمر 71 عاما حاليا أنه ميت قانونيا منذ 28 عاما بالصدفة والفاعل صادم. 

عندما عاني مانويل مارسيانو من مشاكل  في تحصيل راتبه التقاعدي مؤخر، قام بمراجعة أوراقه الرسمية لدي السلطات المحلية في منطقته بـ البرازيل ليكشف المفاجأة التي لم تخطر على باله. 

مانويل مارسيانو

اكتشف البرازيلي العجوز الآن أنه في  عام 1995، شهدت زوجته السابقة مع شاهدين أنه ميت، ليتم اعتماد هذا رسميا لدي السلطات 28 عاما كاملين. 

وقال الرجل إنه لا يعلم حتي الآن سبب إعلان زوجته وفاته لافتا إلى ملاحظته شيئا غريبا عام 2012، عندما حاول التصويت في الانتخابات المحلية ليُقال له إنه ليس مدرجا في القائمة، لكنه لم يهتم حينها بالأمر ولم يتصور أن يكون هذا السب “موته قانونيا”

حق الرجل  

ومن أجل تصحيح الوضع، وكل  الرجل السبعين  محامٍ للطعن في شهادة الوفاة والحصول على شهادة ميلاد جديدة تماما بالاعتماد حاليا على اختبار البصمات في إثبات أنه كان على قيد الحياة، وشهادة العديد من الشهود للتأكد من أنه لم يمت بالفعل.


تمكن الجل من "العودة إلى الحياة قانونيا"، حي الغيت  شهادة وفاته  أخيراً بعد معركة قضائية استمرت عامين خلال الأيام القليلة الماضية، وفق ما نقلته شبكة “سكاي نيوز” اليوم الجمعة. 

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