أوكا وبوسي وحمادة هلال يحيون حفل زفاف ابن ملك الكشري.. صور

احتفل صاحب أشهر سلسلة محلات كشري في مصر بحفل زفاف ابنه وسط حضور المشاهير والتجار ورجال أعمال.





وأحيا حفل زفاف ابن ملك الكشري كل من حمادة هلال وأوكا وبوسي، وسط أجواء احتفالية في إحدى فنادق منطقة وسط البلد الشهيرة.





وظهرت في الحفل لأول مرة زوجة يوسف (ملك الكشري ) إلى جانب زوجها الذي التقط صورا مع الحضور بحركة يده الشهيرة.

جاء ذلك بعد أيام من تقديم الفنان حمادة هلال فقرته الغنائية في حفل “ليلة الدموع”، التي بدأت بأغنيته الشهيرة “دايما دموع”، بعد كلمة فكاهية قدمها الفنان محي إسماعيل على المسرح.

واستقبل جمهور حفل ليلة الدموع الفنان حمادة هلال بحفاوة كبيرة، وقدم أغنيته الشهيرة وسط تفاعل كبير من الحاضرين، لأول مرة على المسرح منذ سنوات طويلة.