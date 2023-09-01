اختتام الجولة الـ12 من مفاوضات التجارة الحرة بين المملكة المتحدة والهند

اختتمت الجولة الثانية عشرة من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين المملكة المتحدة وجمهورية الهند، التي استمرت خلال شهر أغسطس 2023 م، بحضور عدد من المسؤولين البريطانيين في مدينة دلهي.

وأفادت الحكومة البريطانية في بيان صادر اليوم، أن الطرفين بحثا خلال اللقاء تعزيز وتنمية علاقات التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات التجارية والاستثمارية، إضافة إلى استعراض الجهود التي بذلت في إطار الاتفاقية، والخطوات المستقبلية لتحقيق المزيد من التقدم.

وعلى صعيد آخر، تتجه أسعار النفط إلى إنهاء سلسلة خسائر استمرت أسبوعين مع صعودها للجلسة الرابعة على التوالي الجمعة 1 سبتمبر بفضل تراجع الإمدادات وتوقعات بأن تمدد مجموعة أوبك+ تخفيضات الإنتاج حتى نهاية العام.

وارتفع الخامان القياسيان بشكل طفيف في التعاملات الآسيوية المبكرة، إذ صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 7 سنتات، أو ما يعادل 0.1%، إلى 83.70 دولار للبرميل، وزاد خام برنت 7 سنتات أيضا إلى 86.90 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:07 بتوقيت جرينتش.