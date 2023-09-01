لم يتحمل رحيلها وتوفي بعد ساعة.. تشييع جثامين رجل وزوجته بالدقهلية

شيع أهالى إحدى القرى التابعه لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية جثمامين زوجة وزوجها حبث لحق الزوج عقب رحيل زوجته بساعة متاثرا بفراقها وذلك عقب عودتهما من اداء منا سك العمره بالمملكه العربيه السعوديه منذ عدة اسابيع حيث ساد الحزن القريه على رحيل الفقيد وعلى زوجته حيث انهما كان مرتبطين بشكل كبير.

تلقت مديريه امن الدقهليه اخطارا من مركز طلخا بوفاه زوج 58 عاما عقب وفاة زوجته وتبين من التحريات انهماكان يؤديان مناسك العمرة وأصيبت بوعكة شديدة نقلت على إثرها المستشفى، إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة عقب تدهور حالتها واستعد الزوج لدفنها ولم يتحمل فراقها ولحق بها

تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابه العامة للتحقيق.