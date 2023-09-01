بالوصفة الأصلية.. طريقة عمل سلطة الفتوش

تعتبر طريقة عمل سلطة الفتوش من السلطات التي يشتهر تحضيرها في المطبخ الشامي، ثم انتشرت الوصفة في المطابخ العربية ثم العالمية بسرعة كبيرة. وهي وصفة سهلة وسريعة.

وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل سلطة الفتوش، وهي أحد وصفات الاكلات اللبنانية ، والتي يمكن تحضيرها في أقل من 30 دقيقة، والتي تكفي لحوالي 3 أفراد، وإليكم الوصفة بالتفصيل..

طريقة عمل سلطة الفتوش

طريقة عمل سلطة الفتوش

مقادير طريقة عمل سلطة الفتوش :

8 ورقات خس

5 ورقات ملفوف

1 كوب بصل أخضر

2 طماطم

½ كوب نعناع

1 فص ثوم مهروس

ليمون حامض حسب الرغبة

ملح حسب الرغبة

½ كوب زيت زيتون

2 كوب خبز مقلي

2 ملعقة كبيرة دبس الرمان

طريقة عمل سلطة الفتوش :

_ نفرم الخس، الملفوف، البصل الأخضر، الطماطم والنعناع فرمًا خشنًا.

_ نضع في وعاء صغير، كل من: الثوم المهروس مع الليمون الحامض والملح ونحرك مع إضافة زيت الزيتون بالتدريج.

_ يضاف خليط الثوم إلى خليط الخضار، ونظبط المذاق الحامض والملح حسب الذوق.

_ نسكب سلطة الفتوش في صحن التقديم، ثم يضاف الخبز المقلي وفوقه دبس الرمان.