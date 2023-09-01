تعتبر طريقة عمل تشيز كيك سهل بالبسكويت، من الحلى العالمية وهو حلى سهل ولذيذ يتميز بمذاقه الرائع سوف، ويمكن لهذه الوصفة ان تنال إعجاب الكبار والصغار.

وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل تشيز كيك سهل بالبسكويت، وهي من الحلويات الأمريكية الشهيرة، والتي يمكن تحضيرها في المنزل في اقل من ساعة ولكنها قد تحتاج إلى أربع ساعات حتى تتماسك في الثلاجة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 6 اشخاص، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..

طريقة عمل تشيز كيك سهل بالبسكويت

طريقة عمل تشيز كيك سهل بالبسكويت

مقادير طريقة عمل تشيز كيك سهل بالبسكويت :

2 كوب بسكويت مفتت

2 ملعقة كبيرة زبدة مذابة

2 كوب جبنة كريمي

1 ملعقة كبيرة سكر

1 كوب كريمة

1 كوب صلصة كراميل

2 كوب بسكويت مفتت

طريقة عمل تشيز كيك سهل بالبسكويت :

_ نضع البسكويت المفتّت في وعاء، ثم يضاغ إليه الزبدة ونعجنهم معًا حتى نحصل على مزيج ذو ملمس خشن.

_ نضع خليط البسكويت في قالب سهل الفتح وندغط عليه جيّدًا حتى يتساوى.

_ نضع في الخلاط الكهربائي كل من: الجبنة الكريمي، السكر، الكريمة، صلصة الكراميل.

_ نشغّل الخلاط ونخفق جميع المكوّنات حتى تمتزج ثم نسكبها فوق طبقة البسكويت.

_ ندخل التشيز كيك في الفريزر لمدّة 4 ساعات حتى تتجمد.

_ نرشّ عليها البسكويت المفتت كطبقة أخيرة، ثم نقدم التشيز كيك على الفور.