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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بحضور الخطيب.. تفاصيل مران الأهلي في معسكر النمسا

صدى البلد

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه على أحد الملاعب القريبة من فندق الإقامة، بمعسكر الإعداد المقام حاليًا في النمسا.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق، محاضرة فنية تحدث خلالها عن بعض الأمور التي ينوي تطبيقها خلال التدريبات.

وشهد المران، قيام اللاعبين بأداء تدريبات بدنية، تحت قيادة مخطط الأحمال أندرياس أندويا.
وخصص الجهاز الفني، فقرة أخرى للتدريب بالكرة، بالإضافة لفقرة التسديد من خارج منطقة الجزاء، سواء من الكرات الثابتة أو المتحركة.

وخضع حراس مرمى الفريق، لمران خاص تحت قيادة مدرب الحراس ميشيل يانكون. 
وحرص محمود الخطيب، رئيس النادي، حرص على حضور المران الجماعي  من أجل دعم وتحفيز اللاعبين، في ظل الاستعداد القوي لانطلاق الموسم الجديد.

وكان محمود الخطيب، قد وصل إلى معسكر إعداد الفريق بالنمسا مساء أمس الخميس، وكان في استقباله الكابتن خالد بيبو، مدير الكرة ومارسيل كولر المدير الفني وأعضاء الجهاز المعاون. 

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي معسكر الإعداد في النمسا حتى يوم 6 سبتمبر الجاري.

 

الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فندق الإقامة مارسيل كولر محاضرة فنية محمود الخطيب

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