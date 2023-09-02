ارتفاع البطالة في أمريكا بشكل غير متوقع إلى 3.8% خلال أغسطس

أضاف القطاع الخاص الأمريكي وظائف بأكثر مما كان متوقعاً في أغسطس 2023، وهي علامة على مرونة سوق العمل تحت ضغط ارتفاع أسعار الفائدة من الفدرالي الأمريكي.

وبحسب وكالة أنباء “سي ان بي سي عربية” فقد أفاد مكتب إحصاءات العمل الأمريكي اليوم أن تقرير الوظائف في القطاع الخاص ارتفع بمعدل بـ 187 ألفًا لشهر أغسطس، المستوى الذي جاء أعلى من تقديرات داو جونز البالغة 170 ألفًا.

معدل البطالة

هذا وارتفع معدل البطالة إلى مستويات 3.8%، بارتفاع ملحوظ عن يوليو تموز، وهو الأعلى منذ فبراير شباط 2022.

وجاءت هذه الزيادة مع ارتفاع معدل المشاركة للقوى العاملة إلى 62.8%، وهو أعلى مستوى منذ فبراير شباط 2020، قبل إعلان جائحة كوفيد مباشرة.

وارتفع متوسط الأجر في الساعة بنسبة 0.2% خلال الشهر و4.3% مقارنة بالعام الماضي. وكان كلاهما أقل من التوقعات البالغة 0.3% و4.4% على التوالي.