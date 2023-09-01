سقوط عصابة سرقة السيارات ببورسعيد

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية أمن بورسعيد قيام (5 أشخاص "لهم معلومات جنائية") بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فـى سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع".

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط (4) من المتهمين وبحوزة أحدهم سيارة تاكسى (مبلغ بسرقتها).

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم (6) وقائع سرقة ، وأرشدوا عن (عدد 4 سيارات - أجزاء من سيارة).. وجارى ضبط المتهم الهارب.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.