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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بجسم منحوت .. ريهام عبد الغفور تثير الجدل بالأصفر اللافت

ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور

شاركت الفنانة ريهام عبد الغفور  ، جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام ، مجموعة من الصور لها من أحدث جلسة تصوير.

تألقت ريهام باطلالة أنيقة ومميزة وهو ما لفت لها الأنظار مرتدية فستانا باللون الأصفر الفاتح وهو ما كشف عن قوامها المنحوت. 

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ريهام على وضع المكياج بلمسات بسيطة وترك شعرها مبلل منسدلا على كتفيها.

 

وتتميز ريهام  بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.
 

وتعتمد ريهام  ، في أغلب الأحيان على الأزياء  والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا. 

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة على كتفيها. 

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احدث جلسة تصوير الفنانة ريهام عبد الغفور الكلاسيكية بإطلالة انيقة ريهام عبد الغفور

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