بعد انضمام مصر.. أول تعليق للبيت الأبيض على مجموعة "البريكس"

أفاد نبأ عاجل للبيت الأبيض، اليوم الجمعة، جاء في أن الولايات المتحدة الأمريكية لا ترى البريكس تحالفا معاديا لواشنطن ومصالحها.

وكان قد رحب وزير الخارجية الروسي سيريجي لافرورف، اليوم الجمعة، بتوسع مجموعة البريكس بعد انضمام ستة دول جديدة لها، وتأتي مصر على رأس القائمة وتليها الإمارات والسعودية وإيران والأرجنتين وإثيوبيا.

وقال سيريجي لافروف اليوم، إن الغرب فشل بعزل روسيا.

ولفت لافروف إلى أن واشنطن وحلفاؤها يسعون لفرض نظام القطب الواحد.

وأضاف وزير الخارجية الروسي، أن تشكيل العالم متعدد الأقطاب يحتاج وقتا ولكن الغرب لن ينجح بإيقاف هذا المسار.