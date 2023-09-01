بعد انضمام مصر لـ بريكس.. حقيقة انخفاض أسعار السيارات بنسبة 60%

كشفت قناة العربية، حقيقة انخفاض أسعار السيارات في مصر بنسبة 60%، بعد انضمام مصر إلى تحالف البريكس، في واحدة الأخبار المنتشرة بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الساعات الأخيرة، وسط ترقب من قطاع كبير من المهتمين بسوق السيارات في مصر.

حقيقة انخفاض أسعار السيارات في مصر

كانت أسعار السيارات في مصر قد شهدت ارتفاعات كبيرة خلال الأشهر الماضية، متأثرين بأزمة الدولار في مصر مقابل الجنيه، فضلا عن الأزمة الاقتصادية التي ضربت العالم في الفترة الأخيرة، وهو ما أثر بدوره على أسعار السيارات في مصر بقوة.

انضمام مصر لمجموعة البريكس كان له تأثير إيجابي على العديد من الأمور، ومن ضمن تلك الأمور، تداول انخفاض في أسعار السيارات في مصر بنسبة وصلت لـ 60%.

ومن جانبه، أكد منتصر زيتون، عضو شعبة السيارات في الغرف التجارية، أن كل ما تردد خلال الفترة الماضية عن انخفاض أسعار السيارات عار تماما من الصحة، مشددا على أنه لا يوجد أي جديد في سوق السيارات ليكون هناك تراجعا في الأسعار حتى ولو بنسبة 10%.

وأضاف زيتون، خلال تصريحات عبر قناة العربية، أن انضمام مصر لمجموعة البريكس سيكون طوق النجاة لقطاع السيارات في حال الإنتاج والتصدير للخارج، موضحا أن مصر لم تنتج أو تصدر، وتعتمد على الاستيراد فقط، "الانخفاضات هتكون حقيقية لما يكون فيه إنتاج عريبات، وفيه دورات تصدير للسيارات للخارج، ولكن الكلام ده لسه قدامه وقت".

https://youtube.com/shorts/h0YpYeGJKmM?si=Ali0C5tYfl9xPB3F