مستشفى الدعاة يشهد أكبر عملية تطوير شاملة في تاريخه لتعزيز منظومة الرعاية الصحية

تشهد مستشفى الدعاة أكبر عملية تطوير شاملة في تاريخه برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، ضمن خطة طموحة لتحديث البنية الطبية والتقنية، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للعاملين بوزارة الأوقاف وجميع المواطنين، وتحويل المستشفى إلى صرح طبي متكامل يواكب أحدث المعايير العالمية في مجالات التشخيص والعلاج والرعاية الحرجة.

وتُنفَّذ أعمال التطوير تحت إشراف اللواء طبيب ياسر حسن، رئيس مجلس إدارة مستشفى الدعاة، وبمتابعة الدكتورة أحلام جابر إمام خليل، القائم بتسيير أعمال مدير عام الإدارة العامة للشئون الطبية بالمستشفى، في إطار رؤية تستهدف توفير خدمات صحية متطورة تعتمد على أحدث التقنيات الطبية والمعايير المهنية الحديثة.

وشملت أعمال التطوير تحديث وحدة الأشعة بأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية؛ حيث تم تشغيل جهاز أشعة مقطعية حديث يتميز بسرعة ودقة التصوير، إلى جانب جهاز رنين مغناطيسي مفتوح يوفر قدرًا أكبر من الراحة للمرضى، خاصة ممن يعانون من رهاب الأماكن المغلقة، فضلًا عن دعم الوحدة بأجهزة دوبلر وسونار متطورة تسهم في رفع كفاءة التشخيص ومتابعة الحالات المرضية بدقة عالية.

وامتدت خطة التطوير إلى دعم التخصصات الدقيقة والوحدات النوعية؛ إذ جرى تطوير وحدة القسطرة القلبية للتعامل مع الحالات التداخلية المعقدة، واستحداث وحدة للمسح الذري تمثل إضافة نوعية في تشخيص الأورام وأمراض الغدد وتحديد المسارات العلاجية المناسبة، إلى جانب تطوير وحدة جراحات القلب المفتوح بما يتيح إجراء عمليات تغيير الشرايين التاجية، وإصلاح واستبدال الصمامات، وعلاج العيوب الخلقية للقلب، مع تزويدها بأحدث أجهزة المراقبة الحيوية.

كما شملت أعمال التطوير تحديث وحدة تفتيت الحصوات باستخدام تقنيات تداخلية حديثة تسهم في تقليل فترات الاستشفاء وتسريع تعافي المرضى.

وفي إطار دعم خدمات الطوارئ والرعاية الحرجة، تم تطوير منظومة الرعايات المركزة بالكامل، مع استحداث وحدة متخصصة لعلاج السكتة الدماغية تعمل وفق أحدث البروتوكولات العالمية للتدخل السريع؛ بما يسهم في رفع معدلات إنقاذ المرضى والحد من المضاعفات.

وتضمنت خطة التطوير كذلك تحديث المعامل الطبية وربطها بأنظمة رقمية حديثة؛ لضمان سرعة ودقة النتائج، فضلًا عن تجديد الغرف وأجنحة الإقامة بما يوفر بيئة علاجية واستشفائية متكاملة تراعي راحة المرضى وتعكس الهوية الجديدة للمستشفى.

وأكدت إدارة المستشفى أن أعمال التطوير تأتي في إطار رؤية تستهدف تقديم خدمات طبية متكاملة تحت سقف واحد، وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة، من خلال الدمج بين أحدث التقنيات الطبية والخبرات البشرية المتخصصة؛ بما يعزز جودة الرعاية الصحية المقدمة لموظفي وزارة الأوقاف وجميع المواطنين.