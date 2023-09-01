كامل الوزير: بيان 3 يوليو كان بالتوافق مع كل القوى الوطنية

قال الفريق مهندس كامل الوزير، إنه وقت أحداث 2011، وبيان 3 يوليو، كان مشفقا للغاية على الفريق أول عبد الفتاح السيسي "حينها".

وأضاف كامل الوزير، خلال لقائه مع برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي مصطفى بكرى، أن الفريق أول عبد الفتاح السيسي كان يتصدى لفصيل خطير جدا، يُفشل أي شخص يعمل معه.

الرئيس السيسي

وأكد كامل الوزير، أن: "الفريق أول عبد الفتاح السيسي لم يكن يرغب في أن يكون رئيسا لمصر في يوم من الأيام".

وأوضح كامل الوزير، أن: "بيان 3 يوليو كان بالتوافق الكامل مع كل القوى الوطنية، والجيش نفذ قرار الشعب فقط والحركات الثورية.