عاجل.. اتحاد جدة يُقدم عرضا خرافيا لضم محمد صلاح من ليفربول.. تفاصيل

كشفت تقارير صحفية، عن تقديم نادي اتحاد جدة السعودي، عرض خرافي إلى ليفربول الإنجليزي، من أجل ضم الدولي المصري محمد صلاح.



وكانت بعض التقارير الصحفية قد أشارت إلى أن ليفربول رفض عرضًا بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني لبيع صلاح إلى اتحاد جدة.



وكتب الصحفي "سانتي أونا" بموقع "فوت ميركاتو" الفرنسي عبر صفحته على "إكس" قائلاً: “ تفاصيل العرض الجديد لمحمد صلاح من اتحاد جدة، العقد حتى يونيو 2027”.



محمد صلاح واتحاد جدة



وأضاف: " سيحصل صلاح على حقوق الصور لمدة 3 سنوات إضافية لدوره كسفير، الراتب يتراوح بين 500/ 600 مليون دولار على إجمالي الصفقة".



واختتم: " صلاح سيقول نعم إذا قبل ليفربول عرض الاتحاد الجديد".