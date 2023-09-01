نانسي صلاح ونيرمين زعزع .. توافد النجوم على افتتاح مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

توافد نجوم المسرح والوفود العربية على دار الأوبرا المصرية لحضور حفل افتتاح مهرجان المسرح التجريبي.

وتواجد عدد من الفنانين المصريين والعرب أبرزهم نيرمين زعزع، نانسي صلاح، أيمن الشيوي، وغيرهم.



تشهد دار الأوبرا المصرية، اليوم حفل افتتاح الدورة الثلاثين لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، المقام بالمسرح الكبير.



أجريت على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، أمس البروفات النهائية لحفل افتتاح القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، وعرض "تشارلي" وهما من إخراج المخرج أحمد البوهي عضو اللجنة العليا للمهرجان.

يشهد حفل الافتتاح حضور وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني والدكتور سامح مهران رئيس المهرجان، وأعضاء اللجنة العليا، ومجموعة كبيرة الفنانين والنجوم من مصر والعالم العربي، بالإضافة إلى مكرمي المهرجان، حيث سيكرم المهرجان عدد من الشخصيات الفنية المصرية والعربية التي ساهمت فى إثراء الحياة الفنية في مصر والوطن العربى حيث سيتم تسليمهم درع المهرجان وشهادات التقدير.

مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي يقام برعاية وزيرة الثقافة الدكتور نيفين الكيلاني، وتتشكل لجنته العليا من كل من: الدكتور سامح مهران رئيسًا، الدكتور محمد عبد الرحمن الشافعي منسقًا عامًا، الدكتورة دينا أمين مديرًا، الدكتور أيمن الشيوي مديرًا، بالإضافة إلى عضوية كل من: الدكتور أحمد مجاهد، الدكتورة أسماء يحيى الطاهر، الدكتور محمد سمير الخطيب، المخرج أحمد البوهي.

ومهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، أحد أقدم المهرجانات الدولية المتخصصة في إعطاء الفرصة لتقديم العروض المسرحية التجريبية من كل دول العالم، ويهدف المهرجان إلى خلق حالة من التواصل والحوار بين مختلف الشعوب والجماعات، إضافة إلى تعريف الجمهور في مصر والمنطقة العربية بأحدث التيارات في المشهد المسرحي، وإتاحة نافذة يطل منها المسرحيون حول العالم على أحدث تطورات المشهد المسرحي في مصر والبلاد العربية.