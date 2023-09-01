«المركزي لبحوث الثروة السمكية» يبحث تعزيز التعاون في الاستزراع السمكي مع فلسطيني

استقبل المعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية وفدا من دولة فلسطين الشقيقة، يضم المهندس منجد أبو جيش، مدير عام جمعية التنمية الزراعية في فلسطين، م. هاني الرملاوي، مدير العمليات في الجمعية ذاتها، ورافقهم خلال الزيارة د. أحمد عبد الخالق، وكيل معهد بحوث الإنتاج الحيواني، وذلك بناء على تكليفات وزير الزراعة السيد القصير وتعليمات د محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية بالتعاون بين المعاهد البحثية ذات الصلة وتقديم المشورة الفنية وخاصة للأخوة العرب.

من جهته، أبدى أعضاء الوفد الفلسطيني، اهتمامهم الكبير بتعزيز التعاون في مجال الاستزراع السمكي؛ من خلال الاستفادة من الخبرات والمعرفة المتاحة في مصر.

وحول هذا الأمر، قدّم الدكتور رفعت الجمل، مدير المعمل، عرضاً تقديميا شمل تفاصيل الإمكانيات والخبرات المتوفرة في المعمل، وأكد استعداده لتقديم التدريب ونقل المعرفة إلى الكوادر الفلسطينية لتطوير مشاريع الاستزراع السمكي في فلسطين.

وقد بدأ الوفد زيارته بالتعرف على الأقسام المختلفة في المعمل، حيث قاموا بجولة تفقدية للمعامل والأقسام البحثية واستعرضوا نشاطاته المختلفة، مثل تحليل جودة المياه وتصنيع الأعلاف وتشخيص الأمراض.

وخلال اللقاء، قدّم الوفد الفلسطيني التحديات التي تواجه مشروعات الاستزراع السمكي في فلسطين، وذلك بسبب ندرة موارد المياه وشحها، وعدم وجود مفرخات أو مصانع الأعلاف.

وأكد الأستاذ الدكتور جمال العزازي، أستاذ الاقتصاد المتفرغ بالمعمل، على أهمية الزراعة التكاملية كحلاً لتلك التحديات.

وأشار إلى أنه يمكن تحقيق تكامل بين الاستزراع السمكي وزراعة المحاصيل المختلفة بطريقة عضوية وصحية.

في نهاية الزيارة، أعرب الوفد عن امتنانه لاستقبالهم الحار والترحيب بهم في المعمل. و

كما أعربوا عن تطلعهم إلى بناء علاقات تعاونية قوية ومثمرة تخدم التنمية الزراعية والاستزراع السمكي في فلسطين .