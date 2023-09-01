كامل الوزير يبكي على الهواء: سأكتب في مذكراتي إنجازات الرئيس السيسي لمصر

تأثر المهندس كامل الوزير وزير النقل، خلال حديثه عن الرئيس عبد الفتاح السيسى، ودر عليه مصطفى بكرى قائلا:" أرى الدموع في عينيك".

وأضاف كامل الوزير، خلال لقائه مع برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي مصطفى بكرى: "انا عارف الرئيس السيسى عمل أيه فى البلد".

التعامل مع الرئيس السيسي



وتابع أن التعامل مع الرئيس السيسي أمر رائع؛ لأنه يرى المواطن المصري ويشعر به دائما.



وأضاف كامل الوزير: الرئيس السيسي حازم جدا في شغله وقوي وعنيد في الحق، لكنه يتسم بالطيبة الشديدة، وهييجي يوم وهحكي فيه مذكراتي عن ما فعله الرئيس السيسي للبلد، وهكتب كل الكلام في مذكراتي.