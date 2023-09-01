كامل الوزير يكشف نصيحة جَدَّه: كلمة يا فاشل هتموتك لو سمعتها| فيديو

قال الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، إن نشأته فى القرية شهدت ملاصقته لجده ووالده، وإدارة شؤون زراعة الأرض، معقبا: "أبويا توفى قبل جدى، وعمامي كانوا مسافرين".

وأضاف كامل الوزير خلال لقائه مع برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الاعلامى مصطفى بكرى، قائلا: "نشأتي الريفية وملاصقة جدي؛ مكنتني من التلاحم مع الناس، وحل المشاكل".

وعن نصيحة جده له قال كامل الوزير:جدي كان بيقولى ممكن متاكلش ممكن متنامش مش هتموت، لكن كلمة ممكن تموتك، زي يا فاشل".



لي الشرف أني نشأت ريفيا

وأوضح كامل الوزير، أنه مازال حريصا على التواصل مع أهل قريته، وبشكل عام نشأته فى القرية جعلته قادرا على حل المشاكل أيا كانت، في أي مكان بالجمهورية، معقبا:" ليا الشرف إنى نشأت فى قرية من قرى مصر".