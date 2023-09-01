عمل بالزراعة وأنشأ مشروعات عملاقة وبكى عند الحديث عن إنجازات السيسي.. أبرز لقطات حوار كامل الوزير اليوم

استضاف الإعلامى مصطفى بكرى، الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل الذى تحدث عن نشأته بقرية ريفية، وتحقيق حلمه بأن يصبح مديرا لسلاح المهندسين بالقوات المسلحة، وعن جهود الرئيس السيسى لحماية مصر وشعبها والانجازات التى حدثت فى عهده.

وفى التقرير التالي نرصد أبرز التصريحات:

لماذا يتم إنشاء كباري وطرق جديدة .. كامل الوزير يكشف | فيديو

أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أن هناك 72 محورا مروريا يتم العمل عليها، حيث تم تنفيذ بعضها، وجارٍ العمل على البعض الآخر، والهدف من هذه المحاور الربط بين غرب وشرق النيل.



كامل الوزير: نخطط لغلق مزلقانات القطارات واستبدالها بكباري .. فيديو

كشف الفريق كامل الوزير، وزير النقل، تطورات مشروعات الطرق والكباري الجديدة في مصر، وأهمية تلك المشروعات للمواطنين.



كامل الوزير يبكي على الهواء: سأكتب في مذكراتي إنجازات الرئيس السيسي لمصر

تأثر المهندس كامل الوزير وزير النقل، خلال حديثه عن الرئيس عبد الفتاح السيسى، ودر عليه مصطفى بكرى قائلا:" أرى الدموع في عينيك".



كامل الوزير : الرئيس عنيد في الحق مع اتّسامه بالطيبة الشديدة ..فيديو

كشف الفريق كامل الوزير، وزير النقل، تطورات مشروعات الطرق والكباري الجديدة في مصر، وأهمية تلك المشروعات للمواطنين.



كامل الوزير: بكيت في أحد المواقف.. والرئيس قال لي «وحياة دموعك هننجح»

تحدث الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، عن الموقف الصعب الذى جعله يبكي.



الوزير: الرئيس رفض بعنف هدم عمارة بها مسلحون في اعتصام رابعة| فيديو

كشف الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، عن تفاصيل تأمين خروج المواطنين المعتصمين برابعة.



وزير النقل: حفر قناة السويس الجديدة خلال عام واحد كان معركة.. فيديو

أكد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن حفر قناة السويس الجديدة في خلال عام واحد كان بمثابة تنظيم لمعركة.



كامل الوزير: بيان 3 يوليو كان بالتوافق مع كل القوى الوطنية

قال الفريق مهندس كامل الوزير، إنه وقت أحداث 2011، وبيان 3 يوليو، كان مشفقا للغاية على الفريق أول عبد الفتاح السيسي "حينها".



كامل الوزير يكشف كيف أصبح مديرا لسلاح المهندسين بالقوات المسلحة

تحدث الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، عن تفاصيل التحاقه بسلاح المهندسين بالقوات المسلحة، قائلا: "كان فيه موقين مهمين جدا"



كامل الوزير يكشف كيف حمى الجيش المنشآت الحيوية في أحداث 25 يناير

تحدث الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، عن أحداث 25 يناير، وما قام به من أعمال، وكيف حمت القوات المسلحة المنشآت الحيوية من الحرق.



كامل الوزير: أبويا توفى قبل جدي.. وكنت شغال بالزراعة في قريتنا

قال الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، إن نشأته فى القرية شهدت ملاصقته لجده ووالده، وعمل في زراعة الأرض، معقبا: "أبويا توفى قبل جدى، وعمامي كانوا مسافرين".

