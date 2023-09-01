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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كامل الوزير: أبويا توفى قبل جدي.. وكنت شغال بالزراعة في قريتنا

الفريق كامل الوزير
الفريق كامل الوزير

قال الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، إن نشأته فى القرية شهدت ملاصقته لجده ووالده، وعمل في زراعة الأرض، معقبا: "أبويا توفى قبل جدى، وعمامي كانوا مسافرين".

وأضاف كامل الوزير خلال لقائه مع برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الاعلامى مصطفى بكرى، قائلا: "نشأتي الريفية وملاصقة جدي؛ مكنتني من التلاحم مع الناس، وحل المشاكل".

لي الشرف أني نشأت ريفيا


وأوضح كامل الوزير، أنه مازال حريصا على التواصل مع أهل قريته، وبشكل عام نشأته فى القرية جعلته قادرا على حل المشاكل أيا كانت، في أي مكان بالجمهورية، معقبا:" ليا الشرف إنى نشأت فى قرية من قرى مصر".

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