الوزير: الرئيس رفض بعنف هدم عمارة بها مسلحون في اعتصام رابعة| فيديو

كشف الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، عن تفاصيل تأمين خروج المواطنين المعتصمين برابعة.

وأضاف كامل الوزير، خلال لقائه مع برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي مصطفى بكرى، قائلا:" كان فيه عمارة فى حارة فى شارع سيبوية المتقاطع مع شارع الطيران وكان فيه ناس معاها سلاح".

اطلاق النار

وتابع كامل الوزير:" كل ما كنا ندخل البلدوزر عشان نشيل المواطن كان يتم إطلاق النار عليه من أعلى سطح العمارة، ورغم المفاوضات مع المسلحين رفضوا الاستلام لإخراج المعتصمين بسلام".

وأوضح كامل الوزير أنه حدث اتصال مع الرئيس السيسى حينها، واقترحت عليه بهدم العمارة بالمسلحين، معقبا:" الرئيس رد بعنف عليا وقالى اوعى تهدها احنا ما نهدش بيوت بلدنا ولا نموت واحد".