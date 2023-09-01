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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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كامل الوزير يكشف كيف حمى الجيش المنشآت الحيوية في أحداث 25 يناير

كامل الوزير
كامل الوزير

تحدث الفريق مهندس كامل الوزير  وزير النقل، عن أحداث 25 يناير، وما قام به من أعمال، وكيف حمت القوات المسلحة المنشآت الحيوية من الحرق. 

وأضاف كامل الوزير، خلال لقائه مع برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي مصطفى بكرى، أنه وقت أحداث 25 يناير، كان مديرا لسلاح المهندسين بالقوات المسلحة، وصدرت له التعليمات ببناء أسوار فى مناطق معينة؛ حفاظا على المنشآت الحيوية بالدولة.

 أسوار بكل الشوارع المؤدية لوزارة الداخلية

وأوضح كامل الوزير، أنه خلال تلك الفترة أنشأ 14 سورا ، منها فى شارع نوبار وشارع القصر العيني، وشارع محمد محمود، معقبا:" عملت أسوار فى كل الشوارع المؤدية لوزارة الداخلية".

وأضاف كامل الوزير قائلا:" الهدف من تلك الأسوار كان حماية الأماكن الحيوية مثل مبنى وزارة الداخلية ومجلس النواب من الحرق بواسطة المتظاهرين".

وأوضح كامل الوزير، أنه فى تلك الفترة كان يتحدث إلى الشباب عن أضرار حرق المنشآت الحيوية. 

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