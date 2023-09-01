لماذا يتم إنشاء كباري وطرق جديدة .. كامل الوزير يكشف | فيديو

أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أن هناك 72 محورا مروريا يتم العمل عليها، حيث تم تنفيذ بعضها، وجارٍ العمل على البعض الآخر، والهدف من هذه المحاور الربط بين غرب وشرق النيل.

وأضاف كامل الوزير، خلال لقائه مع برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي مصطفى بكرى، إن الطرق الرئيسية بمثابة شريان تنمية، موضحًا أن الرئيس السيسي كلفهم برفع كفاءة 36500 كيلومتر من الطرق الرئيسية بالمدن داخل المحافظات، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 5000 كم حتى الآن.

مشروع حياة كريمة

وتابع: مشروع حياة كريمة بمثابة نقلة كبيرة وهو مشروع كبيرة تحت إشراف الرئيس السيسي، حيث تم تنفيذ ورصف 2900 كم داخل القرى الداخلة في مشروع حياة كريمة.

وأوضح كامل الوزير، أن هناك خطة لربط مصر بمحيطها الإقليمي، وذلك من خلال المشروعات التي تنفذها الوزارة في مختلف المحافظات، مشيرًا إلى أن الهدف تحقيق التنمية داخل الجمهورية.