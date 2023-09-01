كامل الوزير : الرئيس عنيد في الحق مع اتّسامه بالطيبة الشديدة ..فيديو

كشف الفريق كامل الوزير، وزير النقل، تطورات مشروعات الطرق والكباري الجديدة في مصر، وأهمية تلك المشروعات للمواطنين.

وأضاف كامل الوزير، خلال لقائه مع برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي مصطفى بكرى، أن التعامل مع الرئيس السيسي أمر رائع؛ لأنه يرى المواطن المصري ويشعر به دائما.

الرئيس السيسي حازم

وتابع: الرئيس السيسي لفت انتباهه قيادة سيدة لإحدى السيارات واستوقفها وعلم أنها تعمل لمساعدة أسرتها، والذي وجه على الفور بتدبير سيارة تمليك للسيدة لتكون مصدر رزقها الدائم.

وأضاف كامل الوزير: الرئيس السيسي حازم جدا في شغله وقوي وعنيد في الحق، لكنه يتسم بالطيبة الشديدة، وهييجي يوم وهحكي فيه مذكراتي عن ما فعله الرئيس السيسي للبلد، وهكتب كل الكلام في مذكراتي.