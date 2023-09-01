كامل الوزير: بكيت في أحد المواقف.. والرئيس قال لي «وحياة دموعك هننجح»

تحدث الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، عن الموقف الصعب الذى جعله يبكي.

وأضاف كامل الوزير، خلال لقائه مع برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي مصطفى بكرى، قائلا: "وقت حفر أنفاق الإسماعيلية فى أول ليلة؛ كنت بايت هناك، والمكنة بدأت في حفر الأنفاق".

المكنة عطلت الساعة 4 الفجر

وأوضح كامل الوزير،: "المكنة عطلت الساعة 4 الفجر، فطلبت من المتواجدين صلاة الفجر أولا، وبعدها البدء في حل مشكلة المكنة".

وأوضح كامل الوزير قائلا: “بعد صلاة الفجر مباشرة، لقيت الرئيس بيتصل بيا، فقولت له: سبحان الله، حضرتك عارف إننا في ضيقة؟، وبكيت خلال الاتصال، وقولت له: ”المكنة عطلت فى أول يوم في الحفر".

وأكد كامل الوزير: الرئيس رد وقتها، قائلا: "وحياة دموعك يا كامل، هننجح، وربنا هيوفقنا، إوعى تقلق".