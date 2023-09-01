وزير النقل: حفر قناة السويس الجديدة خلال عام واحد كان معركة.. فيديو

أكد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن حفر قناة السويس الجديدة في خلال عام واحد كان بمثابة تنظيم لمعركة.

وتابع خلال حواره مع الإعلامي مصطفى بكري، مقدم برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد: لما جالنا التكليف بالحفر في سنة لم يكن أمامنا حل غير اننا ننفذ فورا ولا نقول لأ، لكن كنا في احتياج لعدة طلبات وتحديد المسارات واختيارها والتوسعة للتفرعة الثانية بالملاحة، مع تحديد كمية الرمال».

الحفر يحتاج 3 سنوات

وأضاف: المحددات والمعدات كانت تقول إن الحفر يحتاج 3 سنوات، لكن لإنهاء العمل في عام كان لابد من توفير الخدمات اللوجيستية على مدار الـ24 ساعة.

وأوضح كامل الوزير أن الرئيس السيسي زارهم فجرا في ثالث أيام حفر قناة السويس، وتم التفاوض على أسعار المعدات من الشركة الموردة بتدخل من الرئيس، وتم زيادة عدد الشركات المشاركة في الحفر لـ20 بدلا من 2 فقط.



