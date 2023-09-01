كامل الوزير: نخطط لغلق مزلقانات القطارات واستبدالها بكباري .. فيديو

كشف الفريق كامل الوزير، وزير النقل، تطورات مشروعات الطرق والكباري الجديدة في مصر، وأهمية تلك المشروعات للمواطنين.

وأضاف كامل الوزير، خلال لقائه مع برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي مصطفى بكرى، أن التنمية الحقيقية بكل أنواعها (زراعة، صناعة، سياحة) لا تتم إلا بالطريق والكباري، فكيف نبني دولة بلا أساس للطرق؟، منوها: خسرنا 8 مليارات دولار في الوقود بسبب الزحام في الشوارع.

غلق كل المزلقانات

وتابع: تم إضافة 7 آلاف كم بمسافة 30.5 ألف كم لشبكة الطرق الجديدة، وتم تطوير 10 آلاف كم من الطرق القديمة في شتى المحافظات، لافتا إلى أنه يتم عمل كباري طولية على طريق مصر – الإسكندرية الزراعي؛ لعدم عمل طرق دائرية في المدن والأراضي الزراعية.

وأضاف الوزير: نخطط لغلق كل المزلقانات المتواجدة على سكك القطارات؛ لتخفيف حدة الحوادث، واستبدالها من خلال إنشاء كباري.

