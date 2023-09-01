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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مصطفى محمد يقود تشكيل نانت أمام مارسيليا بالدوري الفرنسي الليلة

مصطفى محمد
مصطفى محمد

أعلن بيير أريستوي، المدير الفني لنادي نانت، تشكيل فريقه أمام أولمبيك مارسيليا، في المباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الفرنسي.

وشهد التشكيل الأساسي تواجد مصطفى محمد في قيادة خط الهجوم لفريق نانت.

ويقدم مصطفى محمد مستوى مميز مع نانت منذ بداية الموسم الجاري، حيث نجح في تسجيل ٣ أهداف في أول ثلاث جولات.

وجاء تشكيل نانت كالتالي:

حراسة المرمى: ديسكامب

خط الدفاع: جابرييل - كيو مارت - كاستيليتو.

خط الوسط: ميوبيو - تشيرفيلا - أوجستو - ميرلين

خط الهجوم: أدسون - سيمون - مصطفى محمد 

نانت بيير أريستوي مارسيليا الدوري الفرنسي مصطفي محمد

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