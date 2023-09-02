ضبط شابة بوشم شبح تحمل مادة مخدرة كافية لإنهاء حياة آلاف الأمريكين

اتُهمت امرأة تحمل وشم "شبح" على جبهتها بحمل ما يكفي من مادة الفنتانيل لإنهاء حياة نحو 500 ألف شخص.

وبحسب صحيفة “ديلي ستار”، تم القبض على كاتلين أبيرناثي، 25 عامًا، في ولاية كارولينا الجنوبية بالولايات المتحدة، وبحوزتها ما يقرب من كيلوجرام ونصف من "مخدر الزومبي" - الذي يقال إنه أقوى بـ 50 مرة من الهيروين - وتم القبض عليها للاشتباه في تعاطيها المخدرات.

أظهرت صورة أبيرناثي وشمًا ملفتًا للنظر فوق حاجبها الأيمن مكتوبًا عليه كلمة "شبح" بخط أسود سميك.

أعلن مكتب الشريف في منشور على فيسبوك يوم الأربعاء (30 أغسطس) أن أبيرناثي ظل تحت المراقبة.

القبض على شابة بوشم في الوجه تحمل مادة مخدرة كافية لإنهاء حياة 500 الف شخص بأمريكا

اكتشف رجال الشرطة في البداية بعضًا من مخبأ أبيرناثي الكبير للمخدرات أثناء توقف حركة المرور في منطقة بويلينج سبرينغز في مقاطعة سبارتانبورغ، عندما اكتشفت الكلاب البوليسية المواد المخدرة.

ووجدث الشرطة في سيارة المتهمة، 941 جرامًا من الفنتانيل المشتبه به ، و 20 جرامًا من الميثيل البلوري المشتبه به وعدة أسلحة.

ثم حصل النواب على مذكرة تفتيش لوحدة التخزين التي استخدمها Abernathy ، حيث اكتشفوا أن 531 جرامًا من الفنتانيل المشتبه به ، 3 مسدسات وأربعة أسلحة طويلة.

تم القبض على أبيرناثي ووجهت إليه تهمة الاتجار بالميثامفيتامين ، والاتجار بالفنتانيل وحيازة سلاح خلال ارتكاب جريمة عنيفة.