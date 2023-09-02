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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد ظهور هيفاء وهبي تتناولها.. فوائد فاكهة الرامبوتان وسعر صادم للكيلو

معلومات لا تعرفها
معلومات لا تعرفها عن فاكهة الرامبوتان

شاركت الفنانة هيفاء وهبي بصورة، عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام"، وهي تجلس على حمام السباحة، وتتناول فاكهة الرامبوتان. لذا سنقوم بذكر فوائد تناول هذه الفاكهة.

 

معلومات لا تعرفها عن فاكهة الرامبوتان

 

وتعتبر فاكهة الرامبوتان من الفواكهة الصيفية، وهو من أغلى وأهم الأطعمة ذات الفوائد المميزة للبشرة، وهي فاكهة استوائية تنمو في جنوب شرق آسيا، ذات نكهة حلوة.

 

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 وتتميز فاكهة الرامبوتان بمذاقها المميز، ولكن غنية بالعديد من الفوائد والفيتامينات المفيدة لصحة الجسم، وعادة ما تكون بحجم حبة الليمون الحامض وذات لون أخضر أو ​​أحمر.

 

معلومات لا تعرفها عن فاكهة الرامبوتان

 

ويتمتع لحم فاكهة الرامبوتان بلون أبيض شفاف وعصاري، ذو طعم حلو وبذرة بداخل، ويراوح سعر الكيلو من فاكهة الرامبوتان إلى 450 جنيهاً، ومن أبرز فوائد فاكهة الرامبوتان، وفقًا لما جاء في موقع "pinkvilla".

 

- يعزز المناعة.

- يساعد على الهضم الصحي.

- المساعدة في إنقاص الوزن.

- يوفر خصائص مضادة للأكسدة.

- يساعد في مكافحة العدوى.

- يعزز امتصاص الحديد.

- بشرة أكثر صحة.

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