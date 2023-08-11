عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

سعرها 600 جنيه.. فوائد غير متوقعة لتناول فاكهة الثعبان

ما فاكهة الثعبان؟
ما فاكهة الثعبان؟  

انتشرت في الأسواق وعلى مواقع التواصل الإجتماعي الفترة الأخيرة مجموعة من الفواكه الغريبة في مصر مرتفعة السعر، ومن بينها فاكهة الثعبان.

 

ما هى فاكهة الثعبان؟

 

وحازت فاكهة الثعبان على شعبية كبيرة بسبب مذاقها وطعمها المميز، وشكلها الغريب من الخارج، إلا أن سعرها وصل لـ600 جنيه للكيلو الواحد.

 

سعره 100 مليون جنيه.. حكاية أغلى إبريق شاي في العالم

أحذر.. عدم تغيير ملاءات السرير يصيبك بهذه الأمراض الخطيرة  

 

وتعتبر فاكهة الثعبان هي فاكهة استوائية من أغرب وأغلى الفواكه حول العالم، وتعود إلى أصول شرق آسيا، وهي من فصيلة النخيل، وسميت بهذا الاسم، نظرًا لأن قشرة الثمرة الخارجية بنية اللون أو حمراء تشبه ملمس الأفعى، وفقًا لما نشر في موقع "webmd".

 

ويبلغ حجم ثمرة فاكهة الثعبان حبة التين وبمجرد تقشيرها تبدو وكأنها فص ثوم كبير، ويوجد بداخلها، ثلاثة فصوص من اللب الأصفر أو الأبيض مع بذور بنية داكنة صلبة من الداخل.

 

ما فاكهة الثعبان؟

 

اما بالنسبة لطعم ومزاق فاكهة الثعبان فطعمها يشبه التفاح، وتميل للطعم الحمضي قليلاً. كما أنها غنية أيضًا ببعض الفيتامينات والمعادن، مثل البوتاسيوم، والكالسيوم، والحديد، والفوسفور، وفيتامينات أ و ج.

 

وتتمتع فاكهة الثعبان بالعديد من الفوائد للجسم، وعلى الرغم من غلو سعرها، إلا انه يمكن شراء حبة او حبتين منها للإستمتاع بفوائدها وتشمل ما يلي :

تحسين الذاكرة.

حماية الرؤية.

خفض ضغط الدم.

تقلل التوتر.

تحافظ على الأوعية الدموية من التصلب.

تخفيف الحموضة المعوية.

ضبط نسبة السكر في الدم.

فاكهة فاكهة الثعبان فاكهة استوائية الفواكه الأفعى ثمرة فاكهة الثعبان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

واقعة تزوير| اكتشاف سر خطير وراء إقالة سيد عبد الحفيظ من الأهلي.. تفاصيل الإطاحة بفيجو

حرق والده .. جريمة بشعة تضرب المرج

تحرّك رسمي في الأهلي لـ ضم لاعب مصري عالمي سوبر

النادي مايعرفهوش| "أفيس" البرتغالي يوجه صدمة إلى كهربا.. ونجم الأهلي في ورطة

لحظة إغماء الشيخ ماهر المعيقلي أثناء صلاة الجمعة والسديس يؤم المصلين

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي ينتقل للخليج السعودي

صور البرومو.. بن شرقي يعود للدوري المصري مقابل 185 مليون جنيه.. تفاصيل

حتى الثلاثاء.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة

موضوعات متعلقة

أصاب مليون شخص خلال 28 يوميا.. أعراض صادمة لـ فيروس كورونا الجديد

سعره 100 مليون جنيه.. حكاية أغلى إبريق شاي في العالم

الكسل يؤدي لكارثة.. تحذير هام من جمال شعبان

احترس.. ظهور هذه العلامات تعني أنك تعاني من مشكلة بالقلب

من المطبخ اللبناني.. طريقة عمل طاجن السمك بالطحينة

للأطفال والكبار.. أفضل حل لتجنب حمو النيل وكيفية علاجه

لو بتعاني من النحافة.. أطعمة تزيد الوزن بسرعة

كارثة.. احذر تناول هذا النوع من المشروم

ترشيحاتنا

الأغلى بـ 140 جنيها.. مفاجأة بشأن ارتفاع أسعار الكتب الخارجية

تحسن نسبي.. الأرصاد الجوية تكشف عن مفاجأة في درجات الحرارة لمدة أسبوع

مجدي صابر: حلا شيحة حصلت على 5 آلاف جنيه في الرجل الآخر

بداية من الأسبوع المقبل.. خبر سار لمستهلكي السجائر

مش عايزينه.. إنبي يفجر مفاجأة بشأن ضم لاعب الزمالك

أهالي قرية في قليوب يستنجدون بـ وزير الري قبل انهيار منازلهم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكلة ثراثية شهية.. طريقة عمل الشلباطو الفلسطيني

منذ الولادة.. 4 أعراض تنذرك بوجود عيب خلقي بالقلب

سعرها 600 جنيه.. فوائد غير متوقعة لتناول فاكهة الثعبان

اختفاء الميكروباص في هذا الموعد.. الصور الأولى لمحطات الأتوبيس الترددي على الدائري

فيديو

موعد نتيجة المرحلة الأولى وإعلان الحد الأدنى لـ الثانية من التنسيق | فيديو

مات فجأة .. تفاصيل مؤلمة في وفاة طرزان الغربية

تشوهات في الهيكل العظمى .. تحذير من تناول هذا النوع من الاسماك 

غطّت نفسها فورًا .. موقف محرج لـ رحمة أحمد في المصيف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: شواطئ الماضي وأمواج المستقبل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

اﻟﻤﺰﻳﺪ