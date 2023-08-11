سعرها 600 جنيه.. فوائد غير متوقعة لتناول فاكهة الثعبان

انتشرت في الأسواق وعلى مواقع التواصل الإجتماعي الفترة الأخيرة مجموعة من الفواكه الغريبة في مصر مرتفعة السعر، ومن بينها فاكهة الثعبان.

ما هى فاكهة الثعبان؟

وحازت فاكهة الثعبان على شعبية كبيرة بسبب مذاقها وطعمها المميز، وشكلها الغريب من الخارج، إلا أن سعرها وصل لـ600 جنيه للكيلو الواحد.

وتعتبر فاكهة الثعبان هي فاكهة استوائية من أغرب وأغلى الفواكه حول العالم، وتعود إلى أصول شرق آسيا، وهي من فصيلة النخيل، وسميت بهذا الاسم، نظرًا لأن قشرة الثمرة الخارجية بنية اللون أو حمراء تشبه ملمس الأفعى، وفقًا لما نشر في موقع "webmd".

ويبلغ حجم ثمرة فاكهة الثعبان حبة التين وبمجرد تقشيرها تبدو وكأنها فص ثوم كبير، ويوجد بداخلها، ثلاثة فصوص من اللب الأصفر أو الأبيض مع بذور بنية داكنة صلبة من الداخل.

ما فاكهة الثعبان؟

اما بالنسبة لطعم ومزاق فاكهة الثعبان فطعمها يشبه التفاح، وتميل للطعم الحمضي قليلاً. كما أنها غنية أيضًا ببعض الفيتامينات والمعادن، مثل البوتاسيوم، والكالسيوم، والحديد، والفوسفور، وفيتامينات أ و ج.

وتتمتع فاكهة الثعبان بالعديد من الفوائد للجسم، وعلى الرغم من غلو سعرها، إلا انه يمكن شراء حبة او حبتين منها للإستمتاع بفوائدها وتشمل ما يلي :

تحسين الذاكرة.

حماية الرؤية.

خفض ضغط الدم.

تقلل التوتر.

تحافظ على الأوعية الدموية من التصلب.

تخفيف الحموضة المعوية.

ضبط نسبة السكر في الدم.