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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مصرع 20 مسجل خطر ولص في تبادل إطلاق نار بجنوب إفريقيا.. ما القصة

مصرع 20 مسجل خطر
مصرع 20 مسجل خطر ولص في تبادل اطلاق نار بجنزب افريقيا

أكدت السلطات بجنوب أفريقيا أن ما يقرب من 20 لصا مسلحا لقوا حتفهم بالرصاص خلال تبادل لإطلاق النار مع الشرطة. 

وبحسب صحيفة “ديلي ستار”، استجابت الشرطة في ماخادو، في مقاطعة ليمبوبو بجنوب أفريقيا، لتقارير عن محاولة سرقة أموال نقدية اليوم (1 سبتمبر). 

وحضر كبار ضباط الشرطة إلى مكان الحادث للقبض على المشتبه بهم، مما أدى إلى تبادل إطلاق النار.

وقال المتحدث باسم الشرطة الوطنية العميد أثليندا ماثي إن 18 من المشتبه بهم لقوا مصرعهم.

 قتل 20 مسجل خطر ولص في تبادل اطلاق نار بجنزب افريقيا

فيما اتجه نائب مفوض الشرطة الوطني الجنرال فاني مسيمولا ورئيس الصقور الملازم العام جودفري ليبيا إلى مسرح الجريمة، حيث من غير المعروف في هذا الوقت عدد المشتبه بهم الذين شاركوا في السرقة. 

و ذكرت صحيفة ديلي ستار أن حريقًا رعبًا قد انفصل عبر مبنى سكني في جنوب إفريقيا ، مما أسفر عن مصرع 74 شخصًا على الأقل ، تاركين الجثث "مكدسة في المخارج" حيث قفز آخرون من النوافذ للبقاء على قيد الحياة.

جنوب افريقيا رصاص الشرطة إطلاق النار

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