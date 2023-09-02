أخبار الفن| عزاء شقيق عمرو عبد الجليل.. شيماء سيف تنتقد المايوهات.. دوللي شاهين تعتذر عن حفل العلمين

عزاء شقيق عمرو عبد الجليل.. نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها شيماء سيف تنتقد المايوهات، دوللي شاهين تعتذر عن حفل العلمين، وفي السطور التالية نستعرض أبرزها:

شنت الفنانة شيماء سيف، هجوما شديدا -من خلال حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام- على مايوهات الصيف التي انتشرت بشكل واسع.

وكتبت شيماء سيف: «خلاص الصيف بيخلص لكن للأسف آثاره مكملة.... طول عمرنا بنطلع على البحر ونشوف اشكال والوان مايوهات .. لكن السنة دي العري فاق الوصف .. المايوه بقي يتلبس في كل مكان مش على البحر بس.. توب المايوه ( اللي في نظري جزء من الملابس الداخلية ودة اكثر وصف مؤدب اقدر اقوله)».

افتتحت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، في دورته الثلاثين، برئاسة الدكتور سامح مهران، حيث شهدت حفل افتتاح المهرجان، الذي أقيم مساء اليوم الجمعة، بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وذلك بحضور نجوم المسرح والفن بمصر والوطن العربي، وعدد من قيادات وزارة الثقافة.

كتبت الفنانة والإعلامية سلمى صباحي، منشورا لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بعد أيام قليلة من إجرائها عملية جراحية في المخ وخروجها من المستشفى.

استقبل الفنان عمرو عبد الجليل، المعزين لتقديم واجب العزاء في شقيقه بمسجد عمر مكرم، اليوم الجمعة، بعد صلاة المغرب، بحضور عدد من النجوم والمقربين.

وسيطرت علامات الحزن الشديد على وجه عمرو عبد الجليل، خلال مراسم العزاء، وحرص الفنان محمد عبد الحافظ على مجاورة عمرو عبد الجليل، في سرادق العزاء.

سيطر الحزن على المخرج خالد يوسف، في عزاء شقيق الفنان عمرو عبد الجليل، اليوم الجمعة، بمسجد عمر مكرم، في حضور نجوم الفن.

اعتذرت الفنانة دوللي شاهين، عن حفلها الذي كان مقرر له في العلمين الجديدة، بسبب عدم دفع مستحقاتها المادية، وغادرت قبل الصعود إلى المسرح.

اعتذار دوللي شاهين، عن حفل العلمين الجديدة، جاء بعد استعدادها له، وإجراء بروفاتها كاملة.

انقضت الليلة الثامنة، من فعاليات الدورة 31 لمهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء، الذى تنظمه دار الأوبرا برئاسة الدكتور خالد داغر ومرت بين مصر والأردن.