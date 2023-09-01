مهرجان القلعة| عزيز مرقة يستعرض موسيقاه.. ونسمة عبد العزيز تحاور الماريمبا| شاهد

انقضت الليلة الثامنة، من فعاليات الدورة 31 لمهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء، الذى تنظمه دار الأوبرا برئاسة الدكتور خالد داغر ومرت بين مصر والأردن.

فعلى مسرح المحكى ووسط حشد جماهيرى وفى مشاركته الأولى بالمهرجان، استعرض عزيز مرقة موسيقاه الخاصة التى تمزج أنماط فنية متعددة شملت الروك، الجاز، العربية واطلق عليها اسم "الراز"، ولامس بها نبض الشارع متناولا عدد من القضايا والظواهر الاجتماعية المختلفة، وبلهجته الأردنية تغنى بـ مين قال لك، وين ما تكونى، ضلك ابكى، يا سعد، سمعتك، رايحة، الله غالب، موالى، بنت الناس، بنت قوية، هى، يا باى، ما في منك، كما قدم باللهجة المصرية احلى واحدة واحدث اعماله بعنوان مجننانى.

قبله استمتع الحضور بالحوار الفنى الذى أجرته أميرة الإيقاع نسمة عبد العزيز، وتضمن مجموعة من الألحان العربية والغربية التى اعيد صياغتها لتناسب آلتها الماريمبا، كان منها النصر، علي رمش عيونها، عم صابر، وليم تل، حرمت احبك، يونس، مافيا، 3 دقات، شنكلوه، الغزالة رايقة، هرمون السعادة، حلو المكان، كركشنجى ، ايه اليوم الحلو ده، سهر الليالى الى جانب فقرة الموسيقى الشعبية بمشاركة الريس كرم، كما صاحبها فى أحد الأعمال المطرب على الحريرى.

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