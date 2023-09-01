دوللي شاهين تعتذر عن حفل العلمين الجديدة

اعتذرت الفنانة دوللي شاهين، عن حفلها الذي كان مقرر له في العلمين الجديدة، بسبب عدم دفع مستحقاتها المادية، وغادرت قبل الصعود إلى المسرح.

اعتذار دوللي شاهين، عن حفل العلمين الجديدة، جاء بعد استعدادها له، وإجراء بروفاتها كاملة.

أحدث أغاني دوللي شاهين

تصدرت اسم الفنانة اللبنانية دوللي شاهين ترند موقع توتير أغنية "حوش الدلع" وحققت أغنية «حوش الدلع» نجاحا كبيرا منذ طرحها، وذلك الذي وصلت نسبة مشاهدتها لـ 237 ألف، منذ طرحها عبر موقع «يوتيوب»، وأغنية «حوش الدلع»، من كلمات دوللي شاهين، وألحان وتوزيع أحمد عبد العزيز شريك النجاح في أغنية ننه هو، انتاج دوللي شاهين مستشار إعلامي عصام ميلاد نصرالله. وأعربت دوللي شاهين عن بالغ سرورها وسعادتها بردود الأفعال عن الأغنية.

اعمال دوللي شاهين

يذكر أن أحدث اعمال الفنانة دوللي شاهين، أغنية «حكاية بنت وأغنية حبيبتي يا امي وأغنية الملكة QUEEN »، التي طرحتها عبر حسابها الخاص بموقع يوتيوب. وحققت الأغنية نسبة استماع ومشاهدة مرتفعة بعد طرحها بساعات قليلة.

أغنية حوش الدلع هي اغنية تحكي قصة عن الست اللي مرتبطة بحد ما بيعملش اي حاجة في الدنيا ورامي الحمل كله عليها ومع كده مش عاجبه

كلمات اغنيه دوللي شاهين

فبتقله يا مستتني يا مهنيني حوش الدلع حوش

يا مفرحني وحب ساقيني حوش الدلع حوش

يا مضحكني يا مفسحني يا مغرقلي الدنيا فلوس.