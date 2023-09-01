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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ممنوعة من الموبايل .. أول تعليق لـ سلمى صباحي بعد جراحة المخ

سلمى صباحي
سلمى صباحي

كتبت الفنانة والإعلامية سلمى صباحي، منشورا لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بعد أيام قليلة من إجرائها عملية جراحية في المخ وخروجها من المستشفى. 

قالت سلمى صباحي، في منشور عبر فيسبوك: «انا ممنوعه من الموبايل لفتره بس كل ما حد يزورني يقولي كل الناس بتدعيلك فا الفضول خلاني ابص بصه خفيفه كده والحقيقه انا حاسه بامتنان كبير أوي ناحيتكم.. بوستات مليانه حب و دعوات و خير كتير .. بجد شكرا والحمدلله على نعمة حب الناس ربنا يديمها و يجعلني أدّها». 

 

سلمى صباحي تخرج من المستشفى 

وكانت سلمى صباحي، خرجت يوم الثلاثاء 29 أغسطس، من المستشفى، وكتبت عبر فيسبوك: «الحمدلله الحمدلله تمت العمليه بسلام و راجعه بيتي دلوقت و فترة من النقاهه تحت الملاحظه الطبيه و ان شاءالله ربنا يتم الشفاء على خير.. 
غمرتوني بحُبكم باشكركم من كل قلبي على دعواتكم الطيبة». 

 

سلمى صباحي وجراحة المخ

كشفت الإعلامية والمطربة سلمى صباحي -عبر حسابها الخاص على تطبيق انستجرام- عن خضوعها لعملية جراحية في المخ. 

ونشرت سلمى صباحي، صورة لها داخل المستشفى وهي ترتدي مريلة العمليات الجراحية، قبل دخولها غرفة العمليات وطلبت الدعاء لها. 

وكتبت سلمى صباحي، في التعليق على الصورة: «دعواتكم يا طيبين انا داخله الصبح أعمل عمليه في المُخ ،، و بمشيئة الله تكون بسيطه بس عايزاكوا تدعولي إني أرجعلكم بالسلامه .. بحبكم». 

 

سلمى صباحي 

أعمال سلمى صباحي

قبل عدة سنوات، طرحت المطربة والإعلامية سلمى صباحي، أغنية جديدة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بعنوان "أخت العريس".

ونالت الأغنية إعجاب كل متابعي سلمى على صفحات التواصل الاجتماعى، وهي من كلمات أحمد شلبي وألحان محمد خلف وتوزيع أسامه سامي.

ومن المعروف أن سلمى صباحي قدمت الأغنية بمناسبة حفل زفاف شقيقها والتى احتفلت به من حوالى أسبوع.

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