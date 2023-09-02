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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

استجابة لشكاوى المواطنين..حملة مكبرة شرقي الإسكندرية وإزالة 352 حالة إشغال

حملات إزالة الإشغالات
حملات إزالة الإشغالات بالإسكندرية

 

قال اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق بمحافظة الإسكندرية، أنه بالتعاون والتنسيق مع شرطة المرافق، شن الحي حملة مكبرة ، بشارع ٢٠ بمنطقة باكوس ، وأسفرت الحملة عن التحفظ على ٣٥٢ حالة إشغال متنوع من مقاهي ومحال مخالفة وإزالة فروشات النقيب محمود مختار رئيس وحدة مرافق شرق ،  وأفراد شرطة المرافق وهاني محمد مدير إدارة إشغال الطريق ومفتشي ومعاوني الإدارة.

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وأضاف حبيب أنه تم إزالة كافة فروشات بائعي الخضروات والفاكهة الجائلين ومصادرة معداتهم وإزالة إشغالات المحال والمقاهي التي تعوق حركة المرور والمارة ، وفتح الطريق للمارة ، تنفيذا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، بتكثيف الحملات اليومية على المحال العامة والكافتيريات والمقاهي وإزالة الإشغالات التي تعوق حركة المرور والمواطنين وسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين وتلبية احتياجاتهم وفرض الانضباط بالشارع السكندري.

 
وأوضح رئيس حي شرق أنه تم التشديد على كافة المقاهي والمحال بالمنطقة التي تم بها الحملة ، بعدم وجود أي تعديات على الرصيف أو الطريق العام والالتزام بحدود محالهم وعدم السماح بتواجد أي باعة جائلين أمام محالهم ، وإلا سيتم توقيع العقوبات والغرامات الفورية عليهم ، والتأكيد على عدم  السماح بتكرار المخالفات مرة أخرى  ، وشدد على استمرار فرض الانضباط بالمناطق التي تتم بها الحملات والتمركز بها بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية.

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