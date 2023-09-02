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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كوريا الشمالية تطلق عدة صواريخ كروز باتجاه البحر الأصفر

أرشيفية
أرشيفية

أعلن جيش كوريا الجنوبية، اليوم السبت، أن كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ كروز باتجاه البحر الأصفر.

وأطلقت كوريا الشمالية، يوم الثلاثاء الماضي، تدريبات عسكرية تحاكي احتلال كوريا الجنوبية، وكانت بإشراف ميداني من زعيم البلاد كيم جونج أون

كما شهدت المناورات محاكاة استخدام أسلحة نووية تكتيكية ضد كوريا الجنوبية.

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يذكر أن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تجريان مناورات عسكرية مشتركة تسمى "درع الحرية أولتشي"، بدأت في الـ 21 من أغسطس الجاري، وتستمر حتى اليوم 31 أغسطس، وتشارك فيها قاذفات استراتيجية أمريكية من طراز "بي-1بي

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