اليوم .. الرئيس الأمريكي يتوجه إلى فلوريدا لتفقد أضرار إعصار "إيداليا"

أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أنه سيتوجه إلى ولاية فلوريدا اليوم "السبت" بعد المرور المدمر لإعصار "إداليا". وقال بايدن : "سأتوجه إلى فلوريدا صباح السبت".



وضرب إعصار إداليا غرب فلوريدا، والذي صنفته السلطات أنه "خطير للغاية"، مشيرة إلى أنه نادر الحدوث في المنطقة وأمرت بعملية إجلاء واسعة النطاق، بعد أن تسبب بارتفاع قياسي لمستوى المياه وبفيضانات واسعة النطاق في فلوريدا، وواصل طريقه المدمر على الساحل الجنوبي الشرقي للولايات المتحدة في شكل عاصفة استوائية.

وسيستغرق الأمر وقتا لتقييم الأضرار الناجمة من هذا الإعصار الذي حمل رياحا تصل سرعتها إلى 215 كلم/ساعة وتسبب في ارتفاع لمستويات المياه وصل إلى خمسة أمتار في بعض المناطق الساحلية.