عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع مؤشرات الأسهم الأمريكية ‏بعد ظهور بيانات التوظيف.. تفاصيل

ار
ار

ارتفعت غالبية مؤشرات الأسهم الأمريكية ‏بعد ظهور بيانات التوظيف، في ظل توقعات بعدم رفع أسعار الفائدة هذا الشهر، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.


قال تقرير وزارة العمل إن معدل البطالة ارتفع في أغسطس  إلى 3.8% ‏بينما تباطأت زيادة الأجور.


ويقول مراقبون بأن مجلس ‏الاحتياطي الفدرالي يحقق انتصارا في معركته ضد التضخم وعزز التوقعات بأنه يقترب من نهاية دورة رفع أسعار الفائدة.‏


وستكون سوق الأسهم  مغلقة يوم الاثنين في عطلة رسمية.‏

ارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 0.18% لينهي ‏الجلسة عند 4515.74 نقطة. وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 0.02% إلى ‏‏14031.82 نقطة، في حين ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 0.34% إلى ‏‏34838.47 نقطة.‏

وحقق مؤشرا داو جونز وناسداك مكاسب أسبوعية بنسبة  1.4% ونحو 3.3% على الترتيب، مسجلين أفضل أداء لهما منذ يوليو تموز. وارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 2.5٪ ليسجل أفضل أسبوع له منذ يونيو.

ارتفع مؤشر S P 500 الاسهم الامريكية الاحتياطي الفدرالي المؤشر داو جونز المؤشر داو جونز الصناعي بيانات التوظيف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

10 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق محطة كهرباء الجيزة..الأهالي: ربنا يسترها علينا|فيديو

45 في عدة مناطق..مرتفع جوي يضرب مصر.. وهذه درجات الحرارة|تفاصيل طقس السبت

هل يتعرض منتج مسلسل سفاح الجيزة للمساءلة القانونية؟.. معلومات جديدة لأول مرة

بعد فشل صفقة “سوزا”| الأهلي يقترب من مهاجم محلي قوي.. وإصابة إمام عاشور "صداع مزمن"

مات في ذكرى رحيل نجله| تعرف على حجم ثروة محمد الفايد.. وهذه علاقة “دودي” بالأميرة ديانا

مفارقة مذهلة| تفاصيل وفاة أشهر رجل أعمال مصري.. وعلاقة نجله بأميرة القلوب

كاف في ورطة.. استبعاد فريق أنجولي قبل قرعة السوبر الإفريقي بساعات

محمد صلاح في السعودية خلال ساعات| عرض الـ 200 مليون إسترليني يحسم الأمر.. تطورات المفاوضات

موضوعات متعلقة

سي آي إيه الأمريكية تكشف عن تقرير سري لأعمال المخابرات الروسية بالغرب

هل مات بريجوزين فعلا .. جثته لم تظهر بعد والتحقيق لايزال جاريا

تحليل يفسر كيف يمكن لنتائج تحقيق طائرة قائد قوات فانجر كشف المتهمين

لماذا وقَّع بوتين أمرا بـ«إلزام مقاتلي فاجنر» بنطق قسم الولاء للدولة الروسية؟

ماذا قال بوريس جونسون عن بوتين بعد وفاة قائد فاجنر.. تفاصيل

دير شبيجل: تحقيق ألماني يفضح تورط أوكرانيا في تدمير خطوط غاز نورد ستريم

العطل الفني.. هذا ما كشفته مضيفة طيران بريجوزين

روسيا تجري مناورات قطبية لصد السفن الأجنبية

ترشيحاتنا

حرب جديدة على الأبواب.. إسرائيل تستعد لتصعيد في عدة ساحات

إطلاق صواريخ .. إعلام إسرائيلي: الهجمات على غزة رداً على عمليات الضفة سيكون لها ثمن

هل تغسل من ماتت أثناء الولادة ويُصلى عليها أم تدفن مثل الشهداء؟.. انتبه

29 ضحية .. حادث مروري مروع بالعراق

تحرك أمريكي بشأن أزمة اللاجئين السودانيين في تشاد

ضابط سابق في الجيش الأمريكي يكشف موعد انتهاء الهجوم الأوكراني المضاد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس ملفتة .. ياسمين الخطيب تستعرض جمالها بإطلالة كاجوال

45 في عدة مناطق..مرتفع جوي يضرب مصر.. وهذه درجات الحرارة|تفاصيل طقس السبت

السرطان والخرف والنقرس الأبرز .. أمراض خطيرة تصيبك بسبب المشروبات الغازية

بفستان كروشية قطعتين.. هيفاء وهبي تبرز أنوثتها بإطلالة جذابة من اليونان

فيديو

محمد الحلو يتألق ووريهام عبد الحكيم وهايدي موسي يشعلون حفل السعودية| فيديو

الحسيني أبوقمر: إرادة الدولة تتجسد فى بناء استاد المصري بموقعه الحالى| فيديو

وزير الشباب: استاد المصري فى بورسعيد ينفذ بمواصفات عالمية| فيديو

كبير مشجعي المصري لوزير الشباب: بورسعيد كلها خلف الرئيس السيسي |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

اﻟﻤﺰﻳﺪ