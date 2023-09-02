ارتفاع مؤشرات الأسهم الأمريكية ‏بعد ظهور بيانات التوظيف.. تفاصيل

ارتفعت غالبية مؤشرات الأسهم الأمريكية ‏بعد ظهور بيانات التوظيف، في ظل توقعات بعدم رفع أسعار الفائدة هذا الشهر، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.



قال تقرير وزارة العمل إن معدل البطالة ارتفع في أغسطس إلى 3.8% ‏بينما تباطأت زيادة الأجور.



ويقول مراقبون بأن مجلس ‏الاحتياطي الفدرالي يحقق انتصارا في معركته ضد التضخم وعزز التوقعات بأنه يقترب من نهاية دورة رفع أسعار الفائدة.‏



وستكون سوق الأسهم مغلقة يوم الاثنين في عطلة رسمية.‏

ارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 0.18% لينهي ‏الجلسة عند 4515.74 نقطة. وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 0.02% إلى ‏‏14031.82 نقطة، في حين ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 0.34% إلى ‏‏34838.47 نقطة.‏

وحقق مؤشرا داو جونز وناسداك مكاسب أسبوعية بنسبة 1.4% ونحو 3.3% على الترتيب، مسجلين أفضل أداء لهما منذ يوليو تموز. وارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 2.5٪ ليسجل أفضل أسبوع له منذ يونيو.