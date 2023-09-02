ارتفاع مؤشرات الأسهم الأمريكية ‏بعد ظهور بيانات التوظيف.. تفاصيل

ارتفعت غالبية مؤشرات الأسهم الأمريكية بعد ظهور بيانات التوظيف، في ظل توقعات بعدم رفع أسعار الفائدة هذا الشهر، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.
قال تقرير وزارة العمل إن معدل البطالة ارتفع في أغسطس إلى 3.8% بينما تباطأت زيادة الأجور.
ويقول مراقبون بأن مجلس الاحتياطي الفدرالي يحقق انتصارا في معركته ضد التضخم وعزز التوقعات بأنه يقترب من نهاية دورة رفع أسعار الفائدة.
وستكون سوق الأسهم مغلقة يوم الاثنين في عطلة رسمية.
ارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 0.18% لينهي الجلسة عند 4515.74 نقطة. وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 0.02% إلى 14031.82 نقطة، في حين ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 0.34% إلى 34838.47 نقطة.
وحقق مؤشرا داو جونز وناسداك مكاسب أسبوعية بنسبة 1.4% ونحو 3.3% على الترتيب، مسجلين أفضل أداء لهما منذ يوليو تموز. وارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 2.5٪ ليسجل أفضل أسبوع له منذ يونيو.