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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فستان مبهج .. منة فضالي تثير الجدل بإطلالة ملفتة|شاهد

منة فضالي
منة فضالي

حرصت الفنانة منة فضالي، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصورا جديدة لها.

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تألقت منة فضالي في الصور بإطلالة لافته، حيث ارتدت فستان طويل و ذا أكمام مكشوفة و اتسم التصميم بالألوان الهادئة التي كشفت عن ذوقها الراقي.

انتعلت منة فضالي حذاء صيفي مسطح باللون الأبيض، و تزينت بمجموعة من الإكسسوارات العصرية التي منحتها إطلالة متكاملة، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على الانستجرام.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت منة فضالي على خصلات شعرها الأشقر المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج الغير مبالغ فيها.

منة فضالي
منة فضالي
منة فضالي
منة فضالي
منة فضالي
منة فضالي
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