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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تصديري الصناعات الطبية : 21 شركة تشارك بمعرض Health expo في العراق

صدى البلد

ينظم المجلس التصديري للصناعات الطبية والدوائية المشاركة المصرية في المعرض الدولي Health expo Iraq المقرر إقامته في بغداد خلال الفترة من 14 إلي 16 سبتمبر 2023 بالتعاون مع شركة أكسبو كونسلتنت العالمية في إطار خطة تنمية الصادرات المصرية التي تنتهجها الحكومة خلال الفترة الحالية.


وكشف المجلس التصديري للصناعات الطبية الدوائية عن مشاركة 21 شركة من كبري شركات الأدوية المستلزمات الطبيه وكبري المستشفيات بمصر في معرض " هيلث اكسبو عراق" من أجل التعرف على إمكانيات السوق العراقي وعقد شراكات مع الشركات والمستشفيات هناك خاصة في ظل مشاركة متميزة من كبار الشركات المصرية.

وكان الدكتور ماجد جورج رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية والأدوية، أعلن ارتفاع صادرات القطاع في النصف الأول من 2023 بنسبة 14% لتسجل 530 مليون دولار تقريبًا مقابل 467 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأشاد الدكتور ماجد جورج بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرًا حول الإعفاءات الضريبة للقطاعات الإنتاجية، مؤكداً أنها خطوة تدعم الصناعات والاستثمارات الجديدة وهو ما ينعكس في النهاية على صادرات القطاعات المختلفة.


وأشار ماجد جورج إلى أن رؤية المجلس التصديري للصناعات الطبية والأدوية ترتكز على تحقيق مستهدفات سنوية لزيادة الصادرات بما لا يقل عن 30% بشكل سنوي وهو ما يدعم اتجاه الحكومة نحو تنمية الصادرات والإسهام في حل أزمة نقص العملة.

ارتفاع صادرات القطاع الاستثمارات الجديدة الرئيس عبد الفتاح السيس القطاعات المختلفة المجلس التصديري للصناعات المجلس التصديري للصناعات الطبية والدوائية

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