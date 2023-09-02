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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

سويلم: الري تشارك في تحقيق التنمية الشاملة بسيناء بتنفيذ عدة مشروعات كبرى

صدى البلد

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اجتماعاةلمتابعة موقف تنفيذ التكليفات الرئاسية فيما يخص تنمية وإعمار سيناء ، والموقف التنفيذي لمشروعات وزارة الموارد المائية والرى فى شبه جزيرة سيناء.

وصرح الدكتور سويلم بأن الوزارة تشارك في تحقيق التنمية الشاملة في شبه جزيرة سيناء من خلال العديد من المشروعات الكبرى في مجال الموارد المائية ، حيث تم تنفيذ محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر والمسجلة في موسوعة "جينيس" باعتبارها المحطة الأكبر لمعالجة المياه على مستوى العالم بتصرف ٥.٦٠ مليون م٣/ يوم ، وهى تضم عدد (٤) وحدات بتصرف ١.٤٠ مليون م٣/ يوم/ وحدة ، كما يجرى تنفيذ مسارين لنقل المياه من محطة المعالجة ، كما تم تنفيذ مشروع لمعالجة مياه مصرف المحسمة بطاقة ١.٠٠ مليون م٣/ يوم.

واستعرض الدكتور سويلم خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروع تنمية شمال سيناء، حيث وجه بسرعة إنهاء الأعمال المنفذة بالمآخذ وإجراءات توصيل الكهرباء للمآخذ .

كما وجه الدكتور سويلم بقيام قطاع المياه الجوفية بالتنسيق مع معهد بحوث المياه الجوفية وجامعة القاهرة لإستكمال الدراسات الخاصة بإمكانات الخزانات الجوفية بشمال سيناء .

على صعيد الحماية من أخطار السيول، صرح الدكتور سويلم بأنه تم ويجرى تنفيذ العديد من أعمال الحماية من أخطار السيول بمحافظتى شمال وجنوب سيناء ، حيث قامت الوزارة بتنفيذ (٤٧٣) منشأ متنوع عبارة عن سدود وحواجز وقنوات صناعية وبحيرات وخزانات أرضية وأحواض وجسور ومعابر ومفيضات  .

وأشار إلى أن  هذه الأعمال تمثل أهمية كبيرة في حماية المواطنين والمدن والقرى البدوية والمنشآت الاستراتيجية والطرق وأبراج وخطوط الكهرباء وخطوط الغاز من أخطار السيول ، بالإضافة لحصاد مياه الأمطار وتجميعها في البحيرات الصناعية أمام سدود الحماية لإستخدامها بمعرفة التجمعات البدوية في المناطق المحيطة ، وتوفير الإستقرار للتجمعات البدوية نتيجة تغذية الآبار الجوفية  .

حضر اللقاء كل من  المهندس محمد صالح رئيس مصلحة الرى، والمهندس محمد أبو السعود رئيس قطاع تنمية شمال سيناء، و الدكتور أسامة الظاهر رئيس قطاع المياه الجوفية، والمهندس وليد حقيقى رئيس قطاع التخطيط، والدكتورة منال عبد المنعم مدير معهد بحوث المياه الجوفية ، و المهندس صلاح شحاته رئيس الإدارة المركزية للمياه الجوفية فى سيناء ، والمهندس عمرو الصافورى مدير المكتب الفنى لرئيس قطاع شمال سيناء ، و المهندس محمد عمر مكرم معاون الوزير للمشروعات الكبرى، والدكتورة هبة عبد العزيز بالمكتب الفني للوزير،  والمهندس أحمد عبد العزيز بالمكتب الفني للوزير .

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