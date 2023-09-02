شروط وقواعد ترقيات ونقل الأطباء العاملين بوحدات ومراكز الرعاية الصحية الأولية

يبحث الكثير من الأطباء عن القواعد الخاصة بالنقل أو الترقيات ، ومن ضمن القطاعات التي يبحث الكثير عن اليات النقل بها قطاع الطب العلاجي والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي : -

أولاً : الترقيــــات :

لترقية الممارس العام لدرجة مساعد أخصائي يجب إستيفاء متطلبات القرار الوزاري 406 لسنة 1984 الذي يفيد " يمنح أطباء الرعاية الصحية الأولية بالوحدات والمراكز لقب مساعد أخصائي عند حصوله علي درجة الماجستير أو الدبلوم في التخصصات الإكلينيكية عند قيامهم بعد حصولهم علي هذه الدرجة العلمية بالعمل لمدة ستة شهور في أحد المستشفيات العامة أو المركزية علي أن يقضي شهرين من هذه المدة في محافظات نائية يعقبها ستة شهور أخري بوحداتهم تحت إشراف أخصائي لتقييم أعمالهم "" . للترقية من مساعد أخصائي إلي أخصائي يجب قضاء مدة (5) سنوات عمل فعلي في وحدات ومراكز الرعاية الصحية الأولية . الأطباء الحاصلون علي الزمالة المصرية طبقاً للقرار (62) لسنة 2004 مادة (23) " ترقية السادة الأطباء الحاصلون علي الزمالة المصرية الي أخصائي من تاريخ الحصول علي مؤهل الزمالة مباشرة " . الأطباء الحاصلون علي تخصص طب الأسرة ( دبلوم – ماجستير ) يجب قضاء مدة عام تدريب في مجال طب الأسرة كالتالي :

ستة أشهر بمركز صحي يطبق نظام طب الأسرة .

ستة أشهر آخري بمكان عمله الأصلي .

الأطباء الحاصلون علي تخصص صحة عامة يجب قضاء عــــام تدريب في مجال الصحة العامة كالتالي :

أولاً : ستة أشهر كالآتي :

الأطباء بمحافظات القاهرة الكبري ( القاهرة – الجيزة – القليوبية ) يتعين تدريبهم

ستة أشهر بالمركز الطبي الإجتماعي والوقائي بمحافظة القاهرة .

ستة أشهر بالمركز الطبي الإجتماعي والوقائي بمحافظة القاهرة . الأطباء العاملين بباقي المحافظات يتعين قضاء فترة تدريب ستة أشهر مقسمة كالآتي :

شهرين بمديرية الشئون الصحية ( إدارة الرعاية الصحية الأساسية ) للتدريب علي مختلف البرامج ( رعاية أمومة وطفولة – رعاية ذوي الإحتياجات – إعداد الخطط – الإحصاء الحيوي – الإشراف والمتابعة والتقييم ) .

شهرين بمستشفي حميات المحافظة للتعرف علي الإجراءات الوقائية للأمراض المعدية والترصد .

شهرين بمستشفي عام ( صديق الأم والطفل ) .

ثانيــاً : ستة أشهر داخل مكان عملهم الأصلي .

ثانياً : النقل من قطاع الرعاية الصحية الأساسيـــة الي قطاع العلاجي :

الحاصلون علي درجة الماجستير :

يتعين قضاء عام عمل فعلي بعد حصوله علي الدرجة العلمية في قطاع الرعاية الصحية الأساسية .

الحاصلون علي الدبلوم :

يتعين قضاء عامين عمل فعلي بعد حصوله علي الدبلوم في قطاع الرعاية الصحية الأساسية .

ملحوظــة هامــة :

الأوراق المطلوبـــة :