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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 800 كيلو لبن غير صالحة وتحرير 5 محاضر تموينية خلال حملات رقابية بالمنيا

ضبط ألبان غير صالحة
ضبط ألبان غير صالحة للاستخدام الادمى

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود الوحدات المحلية في تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية والمخابز البلدية على مستوى كافة مراكز ومدن وقرى المحافظة، بالتعاون مع مديرية التموين لضبط الأسواق والتأكد من المعروضات ومدى الالتزام بالأسعار المقررة والمعلنة، وتحرير محاضر فورية للمخالفين حفاظًا على حقوق المواطنين.

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فقد تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار من ضبط 800 كيلو ألبان غير صالحة للاستخدام الادمى، وتم إعدامها بالتعاون مع الإدارة الصحية والجهات المعنية، وذلك خلال حملة رقابية لضبط الأسعار والوقوف على مدى صلاحية المعروض.

كما نفذت الوحدة المحلية لمركز مطاي حملة تفتيشية على الأسواق والمحال التجارية والمخابز بالمركز والقرى لضبط الأسعار، أسفرت عن تحرير 5 محاضر تموينية تنوعت بين منتجات مجهولة المصدر، وبيع بأزيد من السعر الرسمي، وسلع بدون فواتير، وشهادات صحية.

كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا حملة على الأسواق والمحال التجارية بمجلس قروى صفط الخمار للتأكد من جودة المنتجات والمعروضات والالتزام من الأسعار وتوافر السلع الغذائية .

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