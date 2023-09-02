بعد ياسمين صبري.. نجمات يتنافسن على الظهور بضفائر طويلة.. من الأجمل؟

ظهرت العديد من النجمات مؤخرا بضفيرة شعر، وهي موضة اعتمدتها النجمات هذا العام وقد بدأت بها ياسمين صبري وظهرت بها ثلاث مرات، وقامت بإتباعها باقي النجمات من بعدها.

نجمات اعتمدن الظهور بضفائر طويلة

ومن بين النجمات التي اختارت الظهور بضفيرة طويلة النجمة أسماء جلال، في مهرجان القاهرة للدراما.

واختارت النجمة درة الظهور بضفيرة طويلة على فستان أبيض طويل، وهو ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها.

وظهرت الفنانة هدى الإتربي في أحدث لها بضفيرة سوداء طويلة، ثم ظهرت النجمة رانيا يوسف في مهرجان القاهرة للدراما.

بعض الضفائر لم تكن بطول شعر النجمات الطبيعي، بل اعتمدوا على البواريك والاكستشن لكي يظهروا بضفائر طويلة وجذابة.

أسماء جلال

درة

ياسمين صبري

ياسمين صبري

رانيا يوسف

ياسمين صبري