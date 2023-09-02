السنغال.. المعارض عثمان سونكو يعلق إضرابه عن الطعام

علق المعارض السنغالي عثمان سونكو، الذي دخل المستشفى في داكار منذ 6 أغسطس الماضي، إضرابه عن الطعام اليوم، السبت، بحسب ما قاله باستيف، أحد المتحدثين باسم حزبه.

وأعلن مدير الاتصالات في حزب سونكو، الحاج مالك ندياي، في رسالة على صفحته على “فيسبوك”، نقلتها وكالة “فرانس برس” صباح السبت أن “عثمان سونكو علق للتو إضرابه عن الطعام”.

وقال بامبا سيسي، المحامي وعضو مجموعة الدفاع عن عثمان سونكو، لوكالة فرانس برس: “أؤكد هذه المعلومات”.

وأطلق محامي زعيم المعارضة عدة تحذيرات بشأن تدهور حالته الصحية، حسب قولهم.

ويتهم المرشح في الانتخابات الرئاسية المقررة في فبراير 2024 عثمان سونكو (49 عاما) والحاصل على المرتبة الثالثة في الانتخابات الرئاسية 2019، الرئيس ماكي سال، الذي ينفي ذلك، بالرغبة في استبعاده من الاقتراع عبر إجراءات قانونية.

وأعلن سال، الذي انتخب عام 2012 لمدة سبع سنوات وأعيد انتخابه عام 2019 لمدة خمس سنوات، في أوائل يوليو أنه لن يترشح مرة أخرى.