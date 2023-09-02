عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: قرار الأمم المتحدة عن منتدي الشباب رسالة للعالم باحتضان مصر لأبنائها

محمود حسين
محمود حسين

قال الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن اعتماد  الجمعية العامة للأمم المتحدة، بتوافق الآراء، قراراً حول نماذج محاكاة الأمم المتحدة ودورها في تمكين الشباب، ومنها منتدي شباب العالم بشرم الشيخ يعد رسالة للعالم كله أن مصر تحتضن شبابها .

وأكد رئيس  لجنة الشباب بمجلس النواب، في تصريحات المحررين البرلمانيين أنه منذ 2014 عملت الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي على تمكين الشباب بشكل حقيقى، خاصة مع توجيهات الرئيس السيسي لمؤسسات الدولة بتأهيل الشباب للتمكين.

وأشار إلي أن الدولة المصرية أنشأت الأكاديمية الوطنية للتدريب والتأهيل من أجل تمكين الشباب، وتم تدريب وتأهيل الشباب في برامج رئاسية مختلفة، حتى أصبحوا نوابا في البرلمان ونواب محافظين.

وأكد أن الرئيس السيسى يضع الشباب ضمن أولوياته وتأهيلهم لتولى المناصب القيادية المختلفة، من خلال تبنى نظرية التأهيل قبل التمكين، وقد بدأت عملية تأهيل الشباب بإطلاق الرئيس البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة PLP للشباب من (20 إلى 30) عامًا، وبعد نجاح التجربة تم العمل على لتوسيع الفئة العمرية المستهدفة بالتأهيل.

واشار الى إصدار الرئيس السيسي، القرار الجمهورى رقم 434 لسنة 2017 بإنشاء الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، والتى تهدف إلى تحقيق متطلبات التنمية البشرية للكوادر الشبابية بكافة قطاعات الدولة والارتقاء بقدراتهم ومهاراتهم، وجاء إنشاء هذه الأكاديمية كأحد توجيهات المؤتمر الوطنى الأول للشباب بشرم الشيخ فى نوفمبر 2016 والتى أقرها الرئيس السيسى.

الجمعية العامة للأمم المتحدة الدكتور محمود حسين الأمم المتحدة مجلس النواب تمكين الشباب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل القرعة بساعات.. كاف يفاضل بين الزمالك وفريق مغربي للمشاركة بدوري السوبر

رسميا .. إيقاف ناد إفريقي كبير لمدة عامين واستبعاده من دوري السوبر

برقم الجلوس.. نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 خلال ساعات

سقطة إدارية ساذجة أطاحت بأحلام الاتحاد| تفاصيل وأسباب فشل صفقة محمد صلاح

ليس «سوزا»| الأهلي يحسم صفقة المهاجم.. لاعب أفريقي بدوري أوروبي| وهذا موعد الإعلان

لمدة عامين.. طارق حامد يحسم وجهته المقبلة

كلوب يكشف رد فعل محمد صلاح بعد شائعات انتقاله لاتحاد جدة

ندمانة ونفسها ترجع| رضوى الشربيني تكشف سر طلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني.. تفاصيل حادث رضيعهما

ترشيحاتنا

لا تأكل ولا تنام.. دفاع المتهمة في قضية طبيب الساحل يطالب بإخلاء سبيلها|فيديو

صنع في جامعة حلوان| تنفيذ 4000 كوفرتة في الفنون التطبيقية| شاهد

قيدوه ورموه في المقبرة.. النيابة تتلو أمر الإحالة في قضية طبيب الساحل.. فيديو

قبل تنصيب نجويما.. جيش الجابون يتراجع عن هذا القرار

الزراعة تصدر عددا خاصا من مجلتها بمناسبة العيد 71 للفلاح المصري

وزيرا التضامن والرياضة ومحافظ أسوان يطلقون مبادرة "درع التسامح.. صعيد بلا ثأر"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ياسمين صبري.. نجمات يتنافسن على الظهور بضفائر طويلة.. من الأجمل؟

وسط المخابئ.. أطفال أوكرانيا يعودون للمدارس| تفاصيل

هبة طوجى تشعل حماس الجمهور فى حفلها بالأردن.. صور

كارثة.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الخضراوات والفاكهة بدون غسلها؟

فيديو

موال العدل.. من هى بدرية السيد التي احتلت التريند؟ فيديو جراف

البساطة والفخامة والأناقة.. إطلالة ملكة الأردن رانيا العبدالله بـ عيد ميلادها

وفاة أصغر ممثل في مصر| من هو رابي أحمد.. فيديو جراف

بعد حفله فى مهرجان القلعة.. عزيز مرقة يفجر مفاجأة لجمهوره | تعرف عليها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

اﻟﻤﺰﻳﺪ