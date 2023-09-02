برلماني: قرار الأمم المتحدة عن منتدي الشباب رسالة للعالم باحتضان مصر لأبنائها

قال الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، بتوافق الآراء، قراراً حول نماذج محاكاة الأمم المتحدة ودورها في تمكين الشباب، ومنها منتدي شباب العالم بشرم الشيخ يعد رسالة للعالم كله أن مصر تحتضن شبابها .

وأكد رئيس لجنة الشباب بمجلس النواب، في تصريحات المحررين البرلمانيين أنه منذ 2014 عملت الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي على تمكين الشباب بشكل حقيقى، خاصة مع توجيهات الرئيس السيسي لمؤسسات الدولة بتأهيل الشباب للتمكين.

وأشار إلي أن الدولة المصرية أنشأت الأكاديمية الوطنية للتدريب والتأهيل من أجل تمكين الشباب، وتم تدريب وتأهيل الشباب في برامج رئاسية مختلفة، حتى أصبحوا نوابا في البرلمان ونواب محافظين.

وأكد أن الرئيس السيسى يضع الشباب ضمن أولوياته وتأهيلهم لتولى المناصب القيادية المختلفة، من خلال تبنى نظرية التأهيل قبل التمكين، وقد بدأت عملية تأهيل الشباب بإطلاق الرئيس البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة PLP للشباب من (20 إلى 30) عامًا، وبعد نجاح التجربة تم العمل على لتوسيع الفئة العمرية المستهدفة بالتأهيل.

واشار الى إصدار الرئيس السيسي، القرار الجمهورى رقم 434 لسنة 2017 بإنشاء الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، والتى تهدف إلى تحقيق متطلبات التنمية البشرية للكوادر الشبابية بكافة قطاعات الدولة والارتقاء بقدراتهم ومهاراتهم، وجاء إنشاء هذه الأكاديمية كأحد توجيهات المؤتمر الوطنى الأول للشباب بشرم الشيخ فى نوفمبر 2016 والتى أقرها الرئيس السيسى.